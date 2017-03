Foragido da Justiça é preso na cidade Jericó

Policiais civis da cidade de Pombal cumpriram, na tarde desta quarta-feira (8), um mandado de prisão preventiva em desfavor de Anderson da Silva Diniz, 21 anos.

Ele é suspeito de tentar matar, com vários disparos de arma de fogo, Lucas dos Santos Silva. O crime ocorreu em outubro do ano passado.

A tentativa de homicídio foi registrada próximo ao Estádio Municipal Francisco Pereira Vieira – ‘O Pereirão’.

De acordo com pessoas que passavam pelo local no momento do crime, a vítima teria sido abordada por um homem, que, depois de efetuar os disparos, fugiu sem roubar nenhum objeto.

Enquanto aguardava pelo socorro médico, a vítima descreveu as características do suspeito e disse o primeiro nome dele para a polícia. A partir daí foram iniciadas as buscas, mas Anderson conseguiu escapar do cerco policial.

Nessa segunda-feira (6), uma ligação feita para o número 197 do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Seds) ajudou os agentes de investigação.

A pessoa informou que Anderson estaria escondido na casa de um parente no município de Jericó. Os policiais foram até a cidade e, depois de várias rondas, conseguiram encontrar a residência.

Foi montada uma campana no local e hoje, quando Anderson saiu, foi abordado pelos policiais e encaminhado para a delegacia da cidade Pombal.

As investigações mostraram que o crime foi motivado por uma disputa pelo tráfico de drogas em um bairro da cidade de Pombal.

Anderson da Silva Diniz foi encaminhado para a Cadeia Pública da cidade, onde ficará à disposição da Justiça.