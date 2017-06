Foragido da Justiça de São Paulo é preso no Sertão da Paraíba

Policiais civis da cidade Pombal, no Sertão da Paraíba, prenderam, na tarde desta sexta-feira (9), um foragido da Justiça de São Paulo, o auxiliar de montagem Rodrigo Abrantes de Farias, 37 anos.

Natural da cidade de Sousa, Rodrigo estava sendo procurado pela prática do crime de homicídio qualificado registrado no ano de 2004 no estado de São Paulo.

De acordo com informações relatadas no inquérito policial, Rodrigo desferiu vários golpes de faca contra um homem que invadiu a residência dele.

Na época, para não ser preso, ele deixou a cidade e veio para a Paraíba acreditando que aqui poderia ficar escondido e escapar da condenação pelo crime que cometeu.

Uma informação anônima repassada para o número 197 Disque Denúncia da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social (Sesds) levou a polícia até o foragido da Justiça.

De acordo com a pessoa, Rodrigo não estava mais morando em um sítio no município de Aparecida, localizado a 23 km de distância de Pombal. Ele estava na cidade de São Francisco, na região de Sousa.

Os polícias seguiram em diligência até o local e, depois de uma campana, encontraram a casa do suspeito, aguardaram para saber se ele estava na residência e, como não foi visto, os agentes de investigação realizaram mais uma busca pela cidade.

Foi durante este trabalho que Rodrigo foi encontrado sentado em uma mesa de bar. Ele foi abordado e o mandado de prisão foi cumprido.

O auxiliar de montagem Rodrigo Abrantes de Farias foi ouvido e está recolhido na Cadeia Pública da cidade Pombal, aguardando pela transferência para o estado de São Paulo, onde deve cumprir a pena de oito anos em regime fechado determinada pela 4ª Vara do Júri do Foro Central Criminal de São Paulo.