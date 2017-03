FIEP anuncia data para entrega do Plano Estratégico de Desenvolvimento de CG

No próximo dia 24 de março, às 09h40, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, será realizada a entrega do Plano Estratégico de Desenvolvimento Campina Grande 2035.

O ato acontecerá durante uma sessão especial da Câmara Municipal, que contará com a presença dos vereadores, da bancada federal da Paraíba, dos prefeitos de Campina Grande e das demais cidades contempladas pelo Plano Estratégico.

A elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento – Campina Grande 2035 está sob a coordenação da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP.

Com três etapas, que projetam metas e ações de curto, médio e longo prazo, o Plano Estratégico é fundamental ao progresso da cidade nos próximos 20 anos.

A ideia é que o Plano norteie o desenvolvimento, sendo um guia referencial para ações nas áreas social, econômica, educação, saúde, infraestrutura, urbanismo, mobilidade urbana, qualidade de vida e desenvolvimento.

O convênio com a empresa Macroplan foi iniciativa da FIEP, em conjunto com outras entidades.

“A FIEP, que sempre esteve à frente de importantes movimentos em prol do desenvolvimento da Paraíba, desta vez se dedicará a um projeto que vai fortalecer Campina Grande, cidade pujante, que sempre mostrou sua vocação para o crescimento. Junto com as demais entidades do setor produtivo, e com a sociedade civil, vamos construir o Plano Estratégico para os próximos 20 anos da Rainha da Borborema”, revelou o presidente da FIEP, Buega Gadelha [foto].

A empresa Macroplan, é uma das melhores consultoras do país, com expertise em realizar planejamento em diversos estados brasileiros, a exemplo de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Norte.

A empresa também atuou no planejamento do Porto Suape, em Pernambuco, e em várias instituições governamentais a exemplo da Petrobras.

Este trabalho é fruto de uma parceria inédita entre sindicatos, associações representantes do setor empresarial e do poder público.

Assim sendo, o plano será financiado exclusivamente por recursos da iniciativa privada e da SUDENE, será conduzido por um Comitê Gestor Multi-institucional, do qual fazem parte as seguintes entidades: Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), Associação Comercial de Campina Grande (ACCG), Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campina Grande (CDL), Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (SINDUSCON/PB), SEBRAE, Prefeitura Municipal de Campina Grande, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Federação das Associações de Municípios da Paraíba (FAMUP) e Governo do Estado da Paraíba.

Informações adicionais sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento Campina Grande 2035 podem ser obtidas no site: http://www.campinagrande2035.com.br/