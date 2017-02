Festa em bar termina com um morto e outro ferido em Massaranduba

Um adolescente foi morto e um homem foi ferido na madrugada deste domingo, 19, após saírem de uma festa em um bar no sítio Nicolândia, zona rural do município de Massaranduba, Agreste do Estado.

Segundo informações, um homem encapuzado chegou ao local e atirou nas vítimas, quando elas saiam da festa.

O Samu foi acionado e socorreu as vítimas, mas o adolescente morreu antes de chegar ao Hospital de Trauma de Campina Grande.

O homem, que é vigilante, segue internado na ala vermelha do Trauma.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.