Feriado de Corpus Christi altera expediente nas repartições estaduais

O feriado nacional de Corpus Christi altera o expediente das repartições estaduais nesta quinta-feira (15), que terá ponto facultativo.

Na sexta-feira (16), o horário de trabalho segue normalmente em todos os órgãos do Poder Executivo do Governo do Estado.

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) informa que não houve portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE-PB) por se tratar de feriado nacional.

Mesmo sem o documento, o funcionamento das repartições segue o protocolo de feriados estaduais.

Veículos oficiais, inclusive os de representação da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, devem ser recolhidos às suas repartições de origem ou ao Centro Administrativo, após o término do expediente de hoje (14) e liberados uma hora antes do início do expediente do dia 16 de junho.

Excetuam-se ambulâncias, veículos de fiscalização da Secretaria de Estado da Receita, da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, das Polícias Civil e Militar e da Casa Militar ou que estejam a serviço desta.