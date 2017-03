Feira de Valorização e Cidadania das Mulheres será realizada em Campina

A secretária executiva da Casa Civil do Estado Paraíba, Ana Cláudia Vital do Rêgo, parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado nessa quarta-feira (8).

Ela também anunciou que nesta sexta-feira (10), das 8h às 13h, na Praça Clementino Procópio, Centro de Campina Grande, será realizada a ‘Feira de Valorização e Cidadania das Mulheres’.

– Amanhã, sexta-feira, estaremos com diversas ações na Praça Clementino Procópio, para que possamos ainda mais divulgar as atividades do governo e proporcionar o atendimento para aquelas pessoas que estão transitando pelo Centro. Teremos a presença do Hemocentro, do Empreender, da Delegacia da Mulher, do Centro Estadual de Referência da Mulher, do Detran, bem como diversas atrações culturais – comunicou.