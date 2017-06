Feira de Serviços proporciona saúde, cidadania e lazer para moradores de Mangabeira

fotos: Secom/JP

Um dia diferente com promoção à saúde, cidadania e lazer. Assim está sendo este sábado (10) para os moradores de Mangabeira por causa da 3ª Feira de Serviços da Unidade de Saúde da Família (USF) Cidade Verde Integrada. A ação segue até às 16h com os mais variados serviços para a população.

A dona de casa Rafaela Ferreira foi uma das primeiras a chegar à unidade com a filha Kauane e aproveitou vários dos serviços ofertados. “Acho muito bom poder fazer tanta coisa num único dia e ainda ter opção para minha filha brincar, além de cuidar da saúde”, disse.

Durante todo o dia foram oferecidos atendimentos médico e odontológico; verificação de pressão arterial; vacinação; exame citológico e de otorrinolaringologia; testes rápidos; auriculoterapia; massoterapia, além de orientações com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista.

De acordo com o diretor do Distrito Sanitário III, Anderson Belmont, a feira de serviços tem a finalidade de promover a qualidade de vida aos usuários da rede municipal de saúde.

“É um trabalho desenvolvido com nossos parceiros para levar mais serviços de saúde, cidadania e lazer para aqueles usuários que não podem comparecer à unidade de saúde durante a semana. Então, estamos ofertando alguns serviços que até mesmo elevam a autoestima do usuário”, afirmou.

A programação da feira inclui, também, serviços como balcão de direitos, cadastro no cartão SUS, embelezamento, aulas de zumba e fitdance, apresentações artísticas e circenses, atividades esportivas e recreativas, lanche e sorteio de brindes.

A ação é uma parceria com a SOS Otorrino, Lions Club e Rotary Club João Pessoa Norte.

“As pessoas nos procuram por queixa no ouvido, no nariz, na garganta. De acordo com as queixas podemos realizar alguns exames aqui e, conforme os achados, nós direcionamos aos hospitais públicos com os quais temos convênio. Por isso é importante esse apoio com o Rotary Club para levar o atendimento médico às comunidades mais carentes”, disse Josemar Soares, coordenador do SOS Otorrino.

Atenção Básica

Diariamente, as USFs oferecem serviços de atenção básica para os usuários do SUS como consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, alémde exame citológico, marcação de outros exames e consultas especializadas, além de ações educativas para os usuários e planejamento familiar.

Para ser atendido, é necessário o usuário apresentar o cartão do SUS. Ao todo, a Rede Municipal de Saúde conta com 194 equipes de Saúde da Família distribuídas em 99 unidades.