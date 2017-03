Fecomércio e SindCampina realizam parceria para capacitação no setor turístico de CG

Com o intuito de suprir uma demanda dos empresários do trade turístico de Campina Grande, foi assinado na tarde desta sexta-feira, 14, na sede do Senac, um Termo de Cooperação entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande e Interior da Paraíba (SindCampina). O acordo visa a promoção de capacitação para o setor turístico da cidade.

No evento, o Senac apresentou a cadeia de cursos voltados para o segmento, promovendo a capacitação continuada dos colaboradores das empresas de turismo, mas também abrindo a oportunidade para formação de pessoas interessadas em profissionalizar-se em áreas específicas do turismo.

Os cursos ofertados pelo Senac são: formação de garçom, camareira, cozinheiro, ajudante de garçom, barman, atendimento de delivery, gestão financeira e guia turístico, com destaque maior para este último.

Para o presidente do Fecomércio, Marconi Medeiro, a parceria com o SindCampina dá um novo olhar ao turismo de Campina Grande de forma sustentável e viável para o desenvolvimento da Paraíba, já que o setor turístico é um mercado em constante expansão e gerador de emprego e renda.

O presidente do SindCampina, Divaildo Bartolomeu, agradeceu a parceria com o Senac e ressaltou que o trabalho é sempre feito envolvendo todo o trade turístico, que participa de reunião pensando no que a cidade pode ofertar de melhor para o turista.