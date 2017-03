Fecomércio e SindCampina assinam Termo de Cooperação para capacitar trade turístico

No intuito de desenvolver ações de promoção para o turismo no município de Campina Grande, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande (SindCampina) vão realizar nesta sexta-feira (24), às 14 horas, na sede do Senac, a assinatura de um Termo de Cooperação entre as instituições.

O acordo foi solicitado pelo SindCampina após apresentar à Fecomércio as demandas encaminhadas pelos empresários do trade turístico, associados ao sindicato, levantados durante o Planejamento Estratégico Orientado para Resultados de 2017, que norteia as ações que devem ser realizadas para melhoria contínua do setor.

Foto: Paraibaonline

No evento, o Senac vai apresentar a cadeia de cursos voltados para o segmento, promovendo a capacitação continuada dos colaboradores das empresas de turismo, mas também abrindo a oportunidade para formação de pessoas interessadas em profissionalizar-se em áreas específicas do turismo.

Um dos cursos ofertados é o de formação de garçom, camareira, cozinheiro, ajudante de garçom, bar-men, atendimento de delivery, gestão financeira, entre outros que possibilitam que as empresas estejam ainda mais aptas para atender à crescente demanda do turismo na cidade e região.

Segundo o presidente da Fecomércio, Marconi Medeiros (foto), a parceria com o SindCampina dá um novo olhar ao turismo em Campina Grande, que segundo ele, é uma forma sustentável e viável para o desenvolvimento do Estado da Paraíba, já que o setor turístico é um mercado em constante expansão e gerador de emprego e renda.

Mais informações podem ser adquiridas através do telefone 83 3341 1989, ou através do site www.sidcampina.com.br.