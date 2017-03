Fapesq divulga resultado de edital de bolsas para Pós-Graduação

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq) divulgou, nesta quarta-feira (8), o resultado do Edital para Concessão de Bolsas de Mestrado e Doutorado, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Foram selecionados 73 projetos, contemplando 94 alunos de mestrado e 104 alunos de doutorado. Foram aceitas propostas submetidas pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

O Governo do Estado em parceria com a Capes visa com esse programa incentivar e dar oportunidades para graduados que querem adquirir mais conhecimentos por meio de uma pós-graduação.

Foram destinadas 198 bolsas para este primeiro edital do programa, com investimentos previstos da ordem de R$ 14 milhões. As bolsas representam um recurso mensal para os alunos de pós-graduação que vão receber (R$ 1.500 para mestrado e R$ 2.200 para doutorado). O programa é vinculado a universidades públicas e privadas.

De acordo com o presidente da Fapesq, Claudio Benedito Silva Furtado, um segundo edital está previsto para o final de 2017, com mais de 200 bolsas.

O resultado do edital pode ser conferido no link http://fapesq.rpp.br/editais- resultados/resultado-final-do- programa-de-concessao-de- cotas-de-bolsas-de-mestrado-e- doutorado-academicos