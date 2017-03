FAP lança na próxima semana a ‘Corrida do Bem’, em CG

A Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), instituição filantrópica que atua há 52 anos em Campina Grande, vai realizar um café da manhã na Associação Campinense de Imprensa (ACI) na próxima segunda-feira (13), a partir das 9h, para fazer o lançamento da “Corrida do Bem”, evento beneficente que vai acontecer no dia 7 de maio, com saída às 7h do Parque da Criança.

Na oportunidade, a imprensa e convidados vão conhecer os objetivos do projeto, encabeçado pela Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), presidida pelo deputado estadual Bruno Cunha Lima, que tem o principal intuito de municiar a população com informações sobre a prevenção e tratamento da doença, bem como de explicitar os trabalhos desenvolvidos pela FAP.

O evento será uma das ações em comemoração aos 52 anos da instituição filantrópica, responsável por atender cerca de 60% dos pacientes com câncer do Estado, através do Centro de Carncerologia Dr. Ulisses Pinto, que disponibiliza tanto o diagnóstico como o tratamento com a realização de cirurgias, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia.

No dia do lançamento será apresentado o kit necessário para a corrida. Nele, constam camisa poliamida, viseira, bolsa de apoio, ecobag, crachá e chip de identificação, padronizados da campanha. Os itens serão comercializados por R$ 40.

A expectativa é que sejam disponibilizados dois mil kits, tendo toda a verba revertida para o tratamento dos pacientes, já que os custos do evento foram viabilizados por empresas da cidade que apoiaram a “Corrida do Bem”.

Estatísticas

O câncer é a segunda doença que mais mata no Brasil. Pelos números oficiais, 2016 terminou com 599.070 novos casos de todos os tipos de câncer em todos os estados do país.

Entre os homens, o câncer de maior incidência é o de próstata e entre as mulheres, o de mama.