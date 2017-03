FAP convida população para abraçar a ‘Corrida do Bem ’

“O objetivo da Corrida do Bem é de despertar a população para prevenção de doenças, principalmente para o câncer; à adoção de práticas de vida saudáveis e também fazer filantropia em relação ao Hospital da FAP”.

A afirmativa é do presidente da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), Helder Macedo, ao explicar os objetivos do projeto “Corrida do Bem”, evento beneficente que vai acontecer no dia 7 de maio, em Campina Grande.

Conforme o presidente, a FAP precisa do apoio da população para manter o funcionamento dos serviços de saúde, visto o caráter filantrópico da instituição que atua há 52 anos em Campina Grande, conclamando a população para abraçar a Corrida do Bem e a instituição.

Representando a Assembleia Legislativa – coautora do projeto – o presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer (ALPB), Bruno Cunha Lima, explicou que a ação atende os anseios da sociedade que não deseja que os projetos sejam apenas discutidos no prédio da Assembleia, mas que vão às ruas e envolvam o cidadão.

– Buscamos arrecadar fundos para o Hospital, e sabemos que o resultado financeiro da Corrida do Bem não vai resolver os problemas da FAP, mas vai trazer à tona a discussão para que a sociedade reflita acerca da importância de agirmos conjuntamente em defesa do hospital – arguiu o parlamentar, acompanhado do ator Lucas Veloso.

A fala do prefeito Romero Rodrigues foi de agradecimento à Assembleia Legislativa por realizar a Corrida do Bem na cidade, relatando que não lhe restava alternativa se não a de se engajar no projeto, valorizando as ações promovidas pela FAP, em prol da população do Estado da Paraíba.

– Tudo que se fizer em prol do Hospital da FAP é válido, pois é uma instituição que contagia Campina e toda a Paraíba. Recentemente tivemos em audiência com o Ministério da Saúde, solicitando a ampliação das verbas destinadas à FAP, reconhecendo os serviços prestados por ela – concluiu o chefe do executivo.

A Corrida do Bem será realizada no dia 07 de maio, a partir das 7 horas da manhã, com largada e chegada do Parque da Criança, homenageando a corredora de Lagoa de Roça, Adélia Felix de Souza, que também é paciente da Fundação, onde faz tratamento de câncer de laringe.

Serão disponibilizadas 2 mil inscrições, custando antecipadamente R$ 40,00 (quarenta reais) e R$ 60,00 (sessenta reais) no dia do evento, podendo ser efetuadas através do site www.hospitaldafap.org.br.

Os competidores poderão escolher dois percursos: de 5 km e de 10 km, disputando em três categorias: masculino, feminino e paraolímpico. Os três primeiros colocados, de cada categoria, recebem troféus, entretanto todos os participantes vão receber medalhas, além de bolsa, camiseta, viseira, garrafa para água, chip e número de inscrição.

Todo recurso arrecadado será destinada à FAP, visto que a iniciativa privada e a sociedade civil estão custeando as despesas do projeto, através de doações destinadas ao evento.