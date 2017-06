Falta de acessibilidade em Campina Grande foi tema de capacitação da Seplan

Foi realizado nesta semana uma capacitação para servidores municipais e profissionais das áreas de engenharia e arquitetura, com o intuito de mostrar as dificuldades enfrentadas pelos portadores de deficiência física e visual nas ruas de Campina Grande.

A acessibilidade tem sido um tema bastante discutido, mas nem sempre é visto na prática. De acordo com a coordenação do evento, a ideia foi fazer com que pessoas que não tem deficiência sentissem na pele o que os portadores de mobilidade reduzida vivenciam diariamente.

Com muletas, cadeiras de rodas, bengalas e venda nos olhos, os participantes do curso foram às ruas da cidade conferir o que a falta de acessibilidade proporciona.

Em entrevista à TV Itararé, o professor e coordenador do Fórum Permanente de Políticas Públicas de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Lívio Silva, disse que Campina Grande ainda precisa avançar muito para tornar a cidade acessível.

– É preciso que o município, a iniciativa privada e a sociedade entenda a dificuldade que as pessoas com deficiência encontram para conviver nesta cidade. Temos que mapear, planejar, sensibilizar e criar condições técnicas, para a partir de então, começar a ter uma cidade acessível e inclusiva – disse.

A capacitação foi realizada pela secretaria de Planejamento e Gestão, em parceria com instituições de ensino da cidade.

*Com informações da TV Itararé