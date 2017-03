Fain aprova investimentos para instalação e ampliação de indústrias na PB

O Conselho Deliberativo do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba (Fain) aprovou, nessa terça-feira (14), incentivos fiscais para a instalação e ampliação de oito indústrias. Conforme os projetos apresentados pelas empresas, a previsão é que sejam aplicados R$ 19,3 milhões em investimentos, criando 183 empregos diretos em sete cidades (João Pessoa, Bayeux, Campina Grande, Cajazeiras, Paulista, Patos e Caturité).

As empresas que tiveram seus projetos industriais aprovados foram: Sabor da Terra Laticínios Ltda (Cajazeiras), Irmãos Pereira & Cia Ltda (Paulista), Topmassas Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (Bayeux), Ecotec Indústria e Comércio de Briquetes Ltda (João Pessoa), Império Almeida Caixas Indústria Eireli (João Pessoa), Handeberg Essence Indústria e Comércio de Aditivos Ltda (Patos), Cooperativa Agropecuária do Cariri Ltda (Caturité), Majal Indústria e Comércio de Malhas Ltda (Campina Grande).

Foto: Paraibaonline

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho Deliberativo do Fain, Lindolfo Pires (foto), avaliou que os incentivos fiscais contribuem para impulsionar a atividade econômica nas diversas regiões da Paraíba e criam melhores condições para geração de emprego em um momento adverso na economia nacional.

“O Fain é um importante instrumento de desenvolvimento da Paraíba, que possibilita que as empresas possam se instalar ou ampliar sua produção, gerando emprego e o aumento da renda da população. Sem esse instrumento nossa realidade seria diferente”, avaliou.

A aprovação dos incentivos ocorre após a análise do projeto econômico e financeiro enviado pelos empresários ao Fain, que é administrado pela Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep). Na reunião do Conselho Deliberativo, cada integrante vota contra ou a favor da concessão do benefício, considerando fatores como a geração de emprego e importância do empreendimento para a região onde será instalado.

O Conselho Deliberativo do Fain é formado pelas seguintes entidades: Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Federação das Micro e Pequenas Empresas (Femipe), Secretaria de Estado da Receita, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Secretaria de Estado de Infraestrutura, Ciência, Tecnologia e Recursos Hídricos, Banco do Nordeste, Centro das Indústrias do Estado da Paraíba (Ciep) e Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep).