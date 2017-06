Exposição de Produtos Agrícolas e Industriais em Campina deve ser realizada em maio

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), em parceria com a Sociedade Rural da Paraíba, vai realizar de 21 a 28 de maio a 50ª edição da Exposição Paraibana de Produtos Agrícolas e Industriais (Expapi), no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, na cidade de Campina Grande.

O evento tem como objetivo gerar volume de negócios para o setor agropecuário, comercialização de animais, máquinas e feno, além de apresentar novas tecnologias para o setor produtivo.

O secretário do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Rômulo Montenegro, destaca que a reabertura das exposições em todo Estado faz parte do planejamento estratégico da Sedap e que a exposição em Campina Grande é um compromisso com os produtores e criadores da região.

“Campina sempre é palco de grandes exposições e, apesar das dificuldades, esta edição não será diferente. Nós já fizemos duas edições em João Pessoa e Campina não pode ficar sem um evento desse porte. Os produtores e parceiros estão engajados para realizar grandes negócios. O governo tem contribuído e muito para fortalecer e apoiar o agronegócio e demais setores. A exposição em Campina, eu não tenho dúvidas, vai gerar receitas para a Paraíba”, prevê o secretário.

A Feira conta ainda com a parceria da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba (Sebrae-PB), Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Associação Paraibana dos Criadores de Cavalos Mangalarga Marchador, Associação brasileira dos criadores de Zebú (ABCZ), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), e Kennel Clube da Paraíba, além de todas as instituições que compõem a Gestão Unificada.