Executivo de empreiteira denuncia ´festival de propina´ no TCE-SP

Um executivo e um ex-diretor da empreiteira Andrade Gutierrez disseram, em negociação de delação com a Operação Lava Jato, que a empreiteira pagava propina para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não apontasse problemas em obras, sobretudo do Metrô, destaca o jornal Folha de São Paulo.

Conforme relato, a empresa repassava 1% do valor do contrato analisado pelo TCE a representantes de Eduardo Bittencourt Carvalho, então conselheiro do órgão.

Ele chegou a ser afastado do tribunal em 2011, sob acusação de enriquecimento ilícito.

Bittencourt dizia, segundo o executivo da Andrade candidato a delator, que o dinheiro seria dividido com os outros conselheiros, com uma exceção, ainda conforme o jornal.

