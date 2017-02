Ex-senador paraibano diz que Lava Jato será um marco histórico na política nacional

foto: Paraibaonline

O ex-senador e presidente estadual do PSC, Marcondes Gadelha, em entrevista concedida à TV Itararé nesta semana, falou sobre a Operação Lava Jato.

Ele disse que esta será mais que um divisor de água na política nacional, será um marco histórico.

Gadelha lembrou que antigamente a política era feita com altruísmo, espírito público e ideologia, mas atualmente é cada um por si.

– A partir dos anos 80 começou com a lei de levar vantagem em cima de tudo e os políticos incorporaram essa ideia. Com a Lava Jato, daqui em diante a política vai ser mais pura e ideológica. O próprio povo vai querer optar por programas, ideias, propostas e não mais por oferta de dinheiro – disse. É por isso acho que a Lava Jato é um marco histórico – ressaltou.

Marcondes ainda falou sobre a transposição do São Francisco.

Ressaltou que acredita que como o eixo leste, o eixo norte também será finalizado e entregue para o povo ainda em 2017, pois conhece Temer há alguns anos e, segundo ele, o presidente da República “é um homem de bons princípios e de palavra empenhada”.

Ainda sobre Michel Temer, Gadelha disse que o presidente tem feito uma boa gestão econômica.

– Temer conseguiu baixar a inflação, a taxa de cambio e zerar o processo de perdas que tínhamos no processo interno bruto. Acho que se ele conseguir reduzir a taxa de juros, mas do que já conseguiu até agora, podemos ter uma antecipação da retomada do crescimento econômico e isso vai melhorar muito a imagem dele e do seu governo.