Ex-senador diz que nunca deixou de sonhar com a transposição do São Francisco

“Estou muito feliz e com a sensação do dever cumprido. Essa obra por si só, já justificaria toda a minha vida pública”.

A declaração emocionada é do ex-senador Marcondes Gadelha sobre as obras de transposição do rio São Francisco para a Paraíba.

Ele disse que ao longo de 25 anos nunca deixou de acreditar nesta possibilidade

– Mesmo com toda dificuldade, toda hostilidade e indiferença, nunca deixei de sonhar e de ver esse espetáculo na minha imaginação. Lembro-me do meu pai, ele dizia: nunca deixe de sonhar, o sonho é apenas a realidade com pressa – finalizou.

*Com informações da TV Itararé