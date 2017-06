Ex-secretário da PB e do RN diz que sistema penitenciário no país está falido

A rebelião acontecida na madrugada do último sábado, 3, no Centro de Ressocialização Lar do Garoto em Lagoa Seca, onde sete jovens morreram, sete fugiram e dois ficaram feridos, causou uma queda de braço entre os poderes Judiciário e Executivo e levantou questionamentos sobre quem realmente são os culpados.

Entre este jogo de defesa e acusação está a sociedade, que continua em constante sensação de insegurança e com a certeza que os sistemas, penitenciário e socioeducativo, não funcionam no Brasil.

Foto: Reprodução/ Internet

É o que pensa o ex-secretário de Administração Penitenciária da Paraíba e de Justiça e Cidadania no Rio Grande do Norte Walber Virgolino.

Segundo ele, o sistema está falido e a falta de investimentos por parte do Poder Executivo e a demagogia do Poder Judiciário são fatores que proporcionam isso.

– É uma cadeia de incompetência que mais cedo ou mais tarde culmina no que aconteceu no Lar do Garoto – disse Walber.

O especialista ressaltou que, sem investimentos e um olhar diferenciado do atual, a tendência do sistema de segurança pública brasileiro é piorar, e isto acontecendo dentro dos presídios ou de centros de ressocialização, será refletido nas ruas.

Com o crime organizado se articulando a cada dia, mais jovens têm sido recrutados e as políticas de ações preventivas não têm funcionado, ou não têm tido um maior investimento.

– Estamos pecando na parte preventiva, que é na educação, saúde, cultura. Enquanto o Brasil não partir do começo, vamos ver estas situações se agravarem. Na minha opinião, a tragédia que aconteceu no último sábado foi pouca diante das circunstâncias que existiam no Lar do Garoto e acredito que mais mortes poderiam ter acontecido – lamentou Walber.

O ex-secretário disse não acreditar em ressocialização no Brasil através do atual sistema, pois quem cometeu o crime tem que assumir que errou.

– Costumo dividir os sistemas penitenciário e socioeducativo entre criminosos, que são pessoas que cometem algum crime de forma esporádica, e marginais, que têm o crime como meio de vida. O primeiro é fácil de ressocializar, já o segundo tem que ser tratado de forma e com pena diferenciada. Enquanto o Brasil não começar a enxergar que o crime organizado se estabeleceu nos estados, estaremos sempre um passo atrás, e estas situações serão constantes – ressaltou.

Para existir mudanças, segundo o especialista, é preciso que os poderes se unam, que haja maior investimento, capacitação de servidores, concursos públicos e vontade política.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.