Ex-primeira-dama de Campina Grande pretende disputar cargo eletivo

A ex-primeira-dama de Campina Grande e atual secretária executiva da Casa Civil do Governo do Estado, Ana Cláudia Vital do Rêgo, revelou em entrevista à Rádio Correio FM, que tem desejo de disputar um cargo eletivo.

Foto: Paraibaonline

– Não é a primeira vez que meu nome vem sendo lembrado para concorrer a algum mandato e interiormente eu tenho essa vontade em disputar. Se for algo que venha a somar para o grupo eu estarei, sim, à disposição – declarou.