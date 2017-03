Ex-presidente Lula deve vir à Paraíba para visitar transposição

O presidente do PT estadual, Charliton Machado, informou que o ex-presidente Lula deve visitar a Paraíba e o estado de Pernambuco no próximo dia 19 de março, para conferir a chegada das águas da transposição do São Francisco.

Segundo ele, a data ainda não está totalmente definida.

– Estamos fazendo todos os esforços para que isso aconteça. A visita seria nos municípios de Sertânia, em Pernambuco, e em Monteiro, aqui na Paraíba. Seria uma atividade em reconhecimento a luta cultural pela transposição do São Francisco, uma luta histórica realizada pelo idealismo e a coragem de Lula e Dilma – ressaltou.

Charliton criticou a vinda do presidente Michel Temer (PMDB) para inaugurar a obra, afirmando que o ato é totalmente formal.

Ele declarou que Temer não tem nenhum crédito sobre a obra e que, apenas, deu continuidade ao projeto, que já estava licitado e em andamento.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.