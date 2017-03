Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal é o novo colunista do PARAIBAONLINE

No Brasil conflagrado e aviltado dos tempos atuais, no qual o noticiário politico tem sido predominantemente convertido em crônica policial, um dos poucos consensos em termos de personalidades é o sergipano Carlos Ayres de Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal.

Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

Trata-se de um renomado ex-integrante do STF, que teceu com o passar dos anos uma linguagem própria, ao mesmo tempo compreensível e cativante.

Pois bem, com extremada satisfação para todos nós, a partir desta semana o PARAIBAONLINE passa a publicar os artigos desse brasileiro que conquistou a admiração nacional.

É, ao mesmo tempo, um presente aos nossos internautas – que nos brindam, mensalmente, com centenas de milhares de páginas visualizadas -, mas também representa regar com palavras e testemunho vivo as sementes de um novo tempo.

Só lembrando, além de ilustres colunistas conterrâneos, que nos oferecem as suas motivações e reflexões, o PARAIBAONLINE publica regularmente os artigos dos senadores José Serra (SP) e Cristovam Buarque (DF); do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso; do ex-ministro Maílson da Nóbrega; do ministro da Cultura, Roberto Freire; do cientista político Murillo de Aragão, entre outros

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/p_aparte/