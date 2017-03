Ex-prefeito de cidade paraibana tem prisão decretada pela justiça

Foto: Ascom

O ex-prefeito da cidade de Fagundes, Gilberto Muniz Dantas teve a prisão decretada pela juíza da 2ª Vara de Queimadas, Renata Barros de Assunção.

Gilberto responde por crimes de Responsabilidade, com pena imposta de cinco anos de Reclusão em regime semiaberto.

O documento de número 2967-06.2014.8.15.0981, foi inserido no banco Nacional de Mandados de Prisão na última terça-feira, (14), mas o delito foi praticado em 11 de abril de 2014.

A defesa do ex-prefeito entrou com um pedido de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça da Paraíba.