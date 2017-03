Ex-governador destaca que ficou orgulhoso por ser homenageado por Temer

O ex-governador da Paraíba, Wilson Braga, destacou que foi um orgulho ser homenageado pelo presidente da República, Michel Temer, que esteve na cidade de Monteiro, no Cariri paraibano, na última sexta-feira (10), entregando a transposição das águas do Rio São Francisco.

Ele acredita que serão concluídas pelo governo federal este ano as obras do Eixo Norte, no Sertão paraibano.

– Vão terminar porque o presidente determinou as ordens e eles vão cumprir – frisou.

Em sua gestão, o ex-governador fez 54 barragens na Paraíba, que, segundo ele, evitou o sofrimento de paraibanos.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.