Ex-deputado diz que transposição é a salvação de Campina Grande e do Cariri

O ex-deputado federal e ex-prefeito do município de Boqueirão, Carlos Dunga, declarou nessa segunda-feira (6) que está otimista para chegada das águas da transposição do rio São Francisco ao açude Epitácio Pessoa.

Segundo ele, a transposição será a salvação de Campina Grande e do Cariri paraibano.

Foto: Arquivo/ Ascom

– Devemos esse presente às pessoas: ex-governador Cícero Lucena, ex-secretário e presidente do Tribunal de Contas Fernando Catão, os governadores que passaram, além da Assembleia Legislativa e do Poder Legislativo. A bancada federal por Marcondes Gadelha até o atual governador. A água chegando não é mais do que uma obrigação dos dirigentes políticos, porque isso foi um desejo do tempo da coroa – frisou.

Dunga também comentou que não tem como premissas principais o custo da água da transposição e o possível roubo. Entretanto, o ex-parlamentar acredita que o governo antes de cobrar tem que pensar na limpeza da água.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.