Ex-alunos e amigos do Estadual da Prata realizam encontro neste mês

No dia 17 de junho acontecerá o 3º Encontro dos Ex-Alunos e Amigos do Estadual da Prata.

A organizadora do evento, Maria das Graças Vieira de Castro, explicou que um grupo de pessoas que estudaram na escola se reuniu e resolveu realizar um encontro anual.

– Nós pretendemos resgatar a história da Paraíba sob a ótica do ‘Gigantão’, porque em nossas conversas que motivaram a pesquisa descobrimos que por ali passaram cinco governadores, seis senadores, 29 deputados, 19 escritores, jornalistas, artistas e até Miss Paraíba- disse.

Ocorrerá das 9 às 12h no mesmo dia o encontro artístico cultural, que contará com a apresentação de música, dança e teatro.

Os interessados podem comprar os ingressos no valor de R$150,00 na Banca do Orlando, que fica localizada no Centro de Campina Grande. As inscrições também poderão ser feitas no local no dia do evento.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.