Estudantes da UFCG visitam Serviço de Inspeção Municipal de Campina Grande

O Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal – SIM, de Campina Grande, receberá nesta sexta-feira, 17, a partir das 8h, mais uma turma de alunos da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Campus Patos, para aulas práticas com inspetores do SIM.

Essas aulas práticas são complementares às aulas teóricas assistidas na Universidade pelos estudantes, nas quais são feitas inúmeras indagações sobre os assuntos relacionados à “Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal”, sempre, correlacionando a teoria da sala de aulas com a prática, mostrando a necessidade de junção de ambas para o bom desempenho dos trabalhos em prol da saúde pública preventiva.

Campina Grande é referência na Paraíba em relação ao SIM, coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura.

Por isso, os estudantes acompanham todo o trabalho desenvolvido pelos médicos veterinários e técnicos do SIM, destinado a garantir que a população receba carne bovina de boa qualidade.

De acordo com o médico veterinário e coordenador do SIM, Gláucio Maracajá, o serviço voltou a cumprir plenamente o seu papel na gestão do prefeito Romero Rodrigues, tendo estabelecido parcerias com órgãos como Vigilância Sanitária e Secretaria de Serviços Urbanos (SESUMA).

“Atuamos dentro dos rigores da legislação em vigor, além das próprias exigências quanto ao padrão de qualidade preconizado pelo Ministério da Agricultura”, explicou.

Já para o secretário de Agricultura, Fábio Medeiros, a presença de estudiosos de outras regiões que comparecem a Campina Grande com o intuito de conhecer o trabalho de inspeção animal demonstra o êxito da política municipal deste setor.

Em sua visão, a gestão municipal é exemplo para a Paraíba, sendo evidente a preocupação do prefeito Romero Rodrigues com mais esta questão vital de saúde pública.