Estagiários são recepcionados no TJPB

O vice-presidente do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, deu as boas-vindas aos 63 novos estagiários convocados pelo Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, classificados no Processo Seletivo 2016, que compareceram à Sala de Sessões do Tribunal Pleno.

Eles vão atuar no Polo I do Programa de Estágio Remunerado do Tribunal de Justiça da Paraíba. O ato simbólico aconteceu nesta segunda-feira (6), organizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Gerência de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas.

O desembargador João Benedito afirmou sentir-se honrado em representar o presidente do TJPB, na ocasião, e destacou a importância da contribuição que os estagiários oferecem com seus conhecimentos, principalmente, na área de tecnologia.

“Vocês não vêm só para aprender. Por isso, aproveitem a oportunidade do estágio, e queremos que vocês se sintam bem em trabalhar conosco”, avaliou.

“Não se intimidem em sugerir ideias proveitosas para a prestação jurisdicional”, afirmou o diretor de Gestão de Pessoas, Einstein Roosevelt, ratificando a proposição do vice-presidente, e colocando a Diretoria à disposição para responder aos questionamentos dos estudantes.

Também nesse sentido, a gerente do regional do CIEE, Andreia Cruz Fonseca, lembrou que o estágio é um período de troca, e que “é preciso boa vontade para aproveitar o aprendizado”.

Oportunidade que pretende ser bem aproveitada por Maria Lúcia Alves de Oliveira, estudante do 7º período de Direito, do Instituto de Ensino Superior (IESP), que aos 57 anos, está prestes a concluir sua primeira graduação, e atuar na área.

“Estou ansiosa para iniciar essa nova etapa da minha vida, porque é um sonho de todo estudante de Direito entrar em um Tribunal, mesmo que temporariamente, como em um estágio, mas que, com certeza, vai me dar embasamento para seguir a carreira de Analista que pretendo, com muito mais qualificação profissional”, arrematou.

Na oportunidade, informações sobre regras e condutas internas, atividades de cada unidade e o papel do estagiário foram expostos pela equipe da Gerência de Desenvolvimento, e foi realizada a entrega da documentação para o estágio.

O Polo I compreende as comarcas de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita. Outros estudantes serão convocados para atuarem nos Polos II (Campina Grande), III (Guarabira), IV (Patos), V (Sousa) e os demais aprovados ficarão no cadastro de reserva, para serem chamados à medida que surgirem novas vagas, o que sempre acontece com o desligamento de estagiários.

O Processo Seletivo foi realizado pelo Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, através da Unidade de Operação de João Pessoa, visando o preenchimento das vagas de estagiários que vierem a vagar dentro do prazo de validade previsto no Edital, através da formação de cadastro de reserva.

A homologação do resultado final da seleção realizada em outubro último foi publicada no Diário da Justiça eletrônico do dia 19 de janeiro de 2017.