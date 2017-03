Estado realiza mais uma edição do projeto Caminhos da Gestão Participativa

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), realiza, a partir desta quinta-feira (23), a sexta edição do Projeto Caminhos da Gestão Participativa.

A ação teve início pelas Regionais de Educação de Cajazeiras (9ª GRE) e Pombal (13ª GRE), respectivamente.

Foto: Secom/PB

A abertura do evento contou com a participação da secretária executiva de Estado de Gestão Pedagógica, Roziane Marinho, gerentes executivos da SEE e técnicos da GRE.

O projeto será realizado até o dia 25 de maio, com as 14 Gerências Regionais de Educação (GREs).

De acordo com a secretária Roziane Marinho, o projeto visa fortalecer as relações institucionais entre a SEE, Gerências Regionais de Educação e Escolas, por meio da integração dos serviços e divulgação de Programas, Projetos e Ações, com foco na eficiência das atividades pedagógicas.

“A iniciativa visa potencializar as ações de avaliação e monitoramento dos indicadores em educação no Sistema Educacional da Paraíba, fortalecendo o IDEPB como sistema próprio de monitoramento e avaliação contínua de resultados (Meta 18 do Plano de Metas da SEE/PB)”, explicou a secretária.

O projeto é realizado em forma de reunião, atendimentos e visitas técnicas nas gerências regionais e nas escolas. Além disso, os gestores da SEE se reúnem com pais de alunos, com o objetivo de apresentar as ações da Educação, bem como conscientizá-lo para a importância da participação deles na vida escolar dos filhos.

Na programação do projeto consta também a realização de reuniões com secretários municipais de educação, dos municípios que compõem a GRE, no sentido de incentivá-los a aderirem ao Pacto pela Aprendizagem de Sucesso, lançado pelo Governo do Estado, bem como de acompanhar as ações desenvolvidas nas escolas para atingir as metas estabelecidas pelo pacto.

O “Caminhos da Gestão Participativa” utiliza as mídias sociais, via Instagran: @caminhosdagestao e perfil no Facebook: https://www.facebook.com/Caminhos-da-Gestão-Participativa-PB-158735734284628/ para realizar os registros das visitas e para expandir o diálogo com a comunidade escolar e a sociedade paraibana.

Foto: Secom/PB

A SEE, por meio de uma metodologia participativa, se propõe a desenvolver uma ação integrada, envolvendo gestores da equipe central, profissionais das equipes regionais, da escola e de outras instituições afins, em um processo coletivo de busca de conhecimento e de intervenção sobre a realidade, com o processo de interiorização das ações da SEE.

O projeto será executado em quatro momentos. O primeiro tratará da elaboração do plano, com a instalação dos trabalhos pela SEE no município-sede de cada GRE, a partir de reunião da equipe da SEE, equipe da GRE e gestores das escolas.

Num segundo momento, acontecerá a Plenária de Gestão Pedagógica, envolvendo representantes da SEE, da GRE e gestores escolares. Em seguida, são realizadas visitas às escolas para monitoramento.

E por fim, acontecerão as reuniões com os gerentes, na SEE, para avaliação, consolidação das informações e encaminhamentos das demandas de cada plenária pedagógica e elaboração de relatório final.

Calendário do evento:

23 e 24 março 9º GRE – Cajazeiras

13º GRE – Pombal

27 e 28 março 7º GRE – Itaporanga

11º GRE – Princesa Isabel

03 e 04 abril 1º GRE – João Pessoa

117 e 18 abril 3ª GRE – Campina Grande

2ª GRE – Guarabira

23 e 24 abril 5º GRE – Monteiro

6º GRE – Patos

08 e 09 maio 8º GRE – Catolé do Rocha

10º GRE – Sousa

15 e 16 maio 4ª GRE – Cuité

14ª GRE – Mamanguape

24 maio 3ª GRE – Campina Grande

25 maio 12ª GRE – Itabaiana