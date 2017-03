Estado divulga lista de finalistas do Programa de Líderes Internacionais em Educação

foto: reprodução

A Secretaria de Estado da Educação (SEE) divulgou nesta sexta-feira (24) os nomes dos professores de língua inglesa da Rede Estadual de Ensino selecionados no Programa Líderes Internacionais em Educação (ILEP). São eles: Milena Rouse De Oliveira Lima, Sayonara Christine Costa Figueirêdo, Fábio Santos Ribeiro Oliveira e Joana D’arc Melo Dá Silva.

O ILEP é uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), voltado para professores de língua inglesa que atuam nas escolas públicas do Brasil.

Os selecionados na Paraíba vão participar da etapa nacional do programa, que vão preencher as 64 vagas ofertadas no País. Na Paraíba foram inscritos 41 professores.

O programa objetiva o aperfeiçoamento no ensino do idioma em um curso de cinco meses nos Estados Unidos. O ILEP tem duração de um semestre acadêmico em uma universidade americana e inclui aulas e treinamento intensivo em metodologias de ensino, planejamento de aula, estratégias de ensino, liderança e também no uso de tecnologias em educação.

O material explicativo, o formulário de pré-inscrição, bem como mais informações podem ser encontradas no link: http://paraiba.pb.gov.br/ educacao/programa-lideres- internacionais-em-educacao/