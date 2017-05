Esquema de venda de produtos furtados de pet shop é desarticulado em João Pessoa

A Polícia Militar desarticulou, no início da noite dessa terça-feira (23), um esquema de venda de medicamentos e outros produtos que foram furtados de um pet shop, no dia 2 deste mês, no bairro de Mangabeira VI, em João Pessoa, e recuperou mais de R$ 8 mil em medicamentos e produtos de higiene animal.

Foto: Secom/PB

O material estava sendo vendido em um outro pet shop do bairro do Colinas do Sul.

De acordo com o capitão Marx Cahuê, da Força Tática do 5º Batalhão, os policiais chegaram até o local depois que foram informados pelo dono da loja de Mangabeira de que os produtos furtados estavam sendo vendidos no Colinas do Sul.

“O proprietário foi até lá, comprou alguns produtos e quando chegou em casa conferiu com as notas fiscais, confirmando que eram do lote que foi levado da loja. Ele nos passou as informações e a partir daí desmontamos todo o esquema da venda dos produtos furtados”, disse.

Ainda segundo o oficial, a PM foi até o pet shop do Colinas do Sul e prendeu o responsável pelo estabelecimento, um homem de 25 anos, que alegou que comprou os produtos de um suspeito que ofereceu o material dizendo que tinha fechado uma loja e por isso estava vendendo.

“Ele indicou onde estava esse suspeito. Chegamos até ele, no bairro de Mangabeira, e fomos até a residência dele, no Colinas do Sul, onde encontramos um revólver calibre 32”, completou.

O suspeito de vender os produtos foi identificado como Joalisson Brás Barbosa da Cunha Ribeiro, de 28 anos, que assumiu a participação direta no arrombamento do pet shop.

Ele foi levado juntamente com o proprietário da loja onde vendia os produtos furtados e o material recuperado para a Central de Polícia Civil, no Geisel.