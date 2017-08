RECURSO

Zezinho volta à Presidência do Botafogo-PB até julgamento no pleno do STJD

Punido com afastamento de 50 dias e multa de R$ 7 mil, o presidente Zezinho Botafogo voltou as suas atividades de dirigente do clube.

Isto porque, na última segunda-feira (14), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu as sansões ao mandatário do Belo até que o recurso, já impetrado pelo clube, seja julgado no plano do tribunal.

Foto: Ascom / Botafogo-PB

Na partida disputada na Arena Pantanal, quando o time da estrela vermelha perdeu para o Cuiabá-MT por 1 a 0, o árbitro Antonio Neuriclaudio R. Costa (AC) relatou na súmula que Zezinho invadiu o gramado proferindo ofensas. No julgamento da comissão disciplinar do STJD, o presidente foi punido apenas pela segunda acusação.

Quem estava respondendo pelo clube enquanto Zezinho esteve afastado era o vice-presidente Guilherme Novinho, que foi também seu antecessor na presidência do Botafogo-PB.