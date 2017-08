ASCENSÃO

Zagueiros garantem quarta vitória seguida do Inter na Série B

foto: divulgação/Inter

O Internacional até levou um susto na tarde desse sábado, mas bateu o Londrina por 3 a 1 e chegou à quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Com gols dos zagueiros Víctor Cuesta e Klaus, todos de cabeça e após lances de bola parada, o Colorado superou os paranaenses no Beira-Rio e chegou aos 36 pontos, apenas três atrás do líder América-MG. Já o Tubarão agora acumula três derrotas seguidas e estaciona na 12ª posição, com 27 pontos depois de 20 rodadas.

Apesar do placar relativamente tranquilo, a partida de fácil não teve nada para o Inter, principalmente na primeira etapa. Apesar do Londrina ter o melhor ataque da competição, a equipe comandada por Claudio Tencati se destacou pela forte marcação nos primeiros 45 minutos.

Os donos da casa só assustaram em chutes de longa distância ou em cabeçadas de Leandro Damião, nenhuma, porém, com grande perigo. Por outro lado, Danilo Fernandes também pouco trabalhou. Carlos Henrique até teve uma grande oportunidade, mas finalizou para fora.

Na segunda etapa o jogo mudou. Logo aos três minutos, D’Alessandro cobrou falta na área e o zagueiro Víctor Cuesta subiu livre, no meio da área, para abrir o placar de cabeça.

Antes desconfiada, a torcida colorada cresceu com o gol, que refletiu uma sensação de alívio entre todos. O time, então, tentou aproveitar o bom momento. Dois minutos depois, Sasha teve duas chances incríveis para ampliar, mas desperdiçou ambas. Na última, Reginaldo afastou em cima da linha.

Era pressão total e D’Alessandro só não comemorou um gol olímpico porque o travessão impediu que a bola entrasse. O que ninguém esperava naquele momento era um gol dos visitantes, mas, futebol é imprevisível.

Na única chance que teve no segundo tempo, o Londrina foi fatal. Artur lançou para Bidía. Uendel deixou a bola para Danilo Fernandes sem reparar no adversário e falhou feio. Conclusão, gol de Bidía e aflição na arquibancada novamente.

Imediatamente, Guto Ferreira chamou Nico López e Camilo. Era o Inter indo para o tudo ou nada. Mas, quem resolveu mesmo foi Klaus, o outro zagueiro do Colorado. Em dois escanteios, aos 33 e aos 36, Klaus marcou dois gols de cabeça e garantiu os três pontos e a vice-liderança para o Internacional.

Na próxima rodada, os gaúchos encaram o ABC, em Natal, sábado, às 16h30. Já o Londrina recebe o Brasil de Pelotas na terça, às 19h15 (sempre em horário de Brasília).