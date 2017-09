SÉRIE C

Voltaço e Tombense confirmam vaga. Veja quem foram rebaixados no Grupo B

foto: divulgação/Bragantino

A última rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C foi disputada neste sábado e enfim foram definidos os classificados e rebaixados. Tombense e Volta Redonda confirmaram o favoritismo e ficaram com as duas vagas restantes nas quartas de final, enquanto o Bragantino se livrou do rebaixamento, que ficou na conta do Macaé.

O Tombense ficou com a terceira colocação, com 26 pontos depois de empatar sem gols justamente com o Macaé, no Moacyrzão. O time fluminense terminou na vice-lanterna, com 19 pontos e vai disputar a Série D no ano que vem.

Com o empate, a equipe de Tombos ultrapassou o Volta Redonda, que perdeu por 1 a 0 para o São Bento, no Walter Ribeiro, mas ainda assim conseguiu se classificar, na quarta colocação, com 25 pontos. O time sorocabano, por sua vez, confirmou a liderança, com 31 pontos.

Único time que podia ultrapassar o São Bento, o Tupi se contentou com a vice-liderança após perder por 3 a 2 para o Bragantino, em pleno Mário Helênio. O resultado salvou a equipe de Bragança Paulista, que se livrou do rebaixamento, ficando com 21, na oitava colocação, depois de passar as últimas rodadas dentro do Z2.

Nos outros jogos, times que poderiam ter se classificado até venceram, mas não foi o suficiente. É o caso do quinto colocado Joinville e dos sexto Botafogo-SP, que terminaram empatados com 25 pontos. Na Arena Joinville, p time catarinense aplicou uma goleada por 8 a 1 sobre o Mogi Mirim, lanterna, com 13. Enquanto isso, no Estádio Santa Cruz, o Botafogo fez 5 a 3 no Ypiranga, que terminou em sétimo, com 21 pontos.