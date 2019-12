Volante quer corrigir erros para conseguir acesso à Série B pelo Botafogo-PB

A diretoria do Botafogo-PB apresentou oficialmente o elenco para sua torcida na última segunda-feira (09), em um shopping de João Pessoa.

Apesar de ter algumas mudanças, boa parte do plantel de 2019 permanecerá para o ano que vem. Um desses casos é o do volante Rogério, que renovou seu contrato com o Belo.

Em entrevista ao Voz da Torcida, o meio-campista analisou o grupo de jogadores do Bota-PB para a próxima temporada.

– É um elenco forte. Todo mundo sabe que saíram alguns jogadores, mas a diretoria e a comissão trouxeram jogadores importantes para repor. E nesse primeiro treinamento já deu para ver que a gente está formando um grupo forte. Espero que a gente possa fazer um ano belíssimo – disse o volante.

Por ser um dos remanescentes da equipe no fracasso da Série C deste ano, o jogador deseja aprender com os erros para finalmente colocar o Botafogo-PB na Série B do Brasileiro.

– A gente que já está há muito tempo, eu já vou para a minha terceira temporada aqui, a gente sabe que a cobrança é muito grande. Sabemos que erramos dentro de campo. Então a gente espera que esse ano a gente possa fazer diferença e possa mostrar outra situação dentro de campo e fora para levar esse time para a Série B – explicou.

Indo para o seu terceiro ano no futebol paraibano, Rogério ainda aproveitou para rasgar elogios à torcida do Belo, que lotou o shopping onde aconteceu a apresentação do elenco.

– Torcida maravilhosa, né? A gente viu o apoio deles hoje. Lotaram aqui. Então esperamos fazer um bom ano para que a gente possa compensar a nossa torcida dentro de campo – concluiu.

Agora, o Botafogo-PB segue a preparação para o Campeonato Paraibano. Além dos treinamentos, o time da estrela vermelha tem amistoso marcado para o dia 22, contra o Assu-RN, no CT da Maravilha do Contorno, e para o dia 29, diante do ABC-RN, na Arena das Dunas. Ambos os jogos estão marcados para às 15 horas.