Volante negocia retorno ao Treze, e diretoria reitera desejo por clássicos no PV

Ao tempo em que a Direção de Futebol do Treze participa de um curso em Recife e o presidente Walter Júnior comemora chegada de material para as obras de reforma do estádio Presidente Vargas, as especulações sobre a chegada de reforços vai movimentando os bastidores alvinegros.

Nesta quinta-feira (07), o diretor de Futebol Ivandro Cunha Lima Neto, acompanhado do gerente Adelino Batista, está participando da 1ª Conferência de Futebol do Nordeste, a Confut.

Já o mandatário do Galo, também nesta quinta, utilizou o Twitter para reiterar o desejo do clube de “mandar todos os jogos” no PV, o que inclui até os clássicos contra Campinense e Botafogo-PB.

Em meio a esses trabalhos, o planejamento para montagem do elenco que será comandado por Celso Teixeira em 2020 parece seguir acelerado.

Apesar do pronunciamento da diretoria galista de que novas contratações só serão anunciadas oficialmente no início de dezembro, quando o Treze vai iniciar sua pré-temporada, alguns nomes de prováveis reforços vão sendo comentados nas redes sociais.

É o caso do acerto do Alvinegro com o volante Sapé, de 27 anos, que disputou a segunda divisão do Paraibano recentemente pelo Confiança-PB.

A informação foi dada pelo repórter Bruno Rafael, da Rádio CBN.

Sapé já vestiu a camisa do Galo. Foi nas temporada de 2013 e 2014, depois de ter sido revelado pelo CSP e atuado no Campinense e no ABC. Em 2016 ele foi contratado pelo Botafogo-PB, onde disputou duas temporadas e conquistou um título estadual, em 2017.

Naquela oportunidade, o volante foi campeão justamente em cima do Galo, inclusive marcando um gol na final. Nesta temporada, o volante ainda vestiu a camisa do Anapolina-GO.

Até agora a diretoria do Treze já anunciou oficialmente 12 reforços: os goleiros Careca e Mauro Iguatu, os laterais-esquerdos Thalles e Gilmar, os zagueiros Breno Calixto, Willian Goiano, Nilson Júnior, Ítalo e Eduardo Elias, os volantes Dedé e Robson e o atacante Diego Ceará.

Porém, além dos nomes já confirmados, o clube tem contratado outros jogadores, que ainda não foram divulgados.

Um deles é o lateral-direito Gustavo, que confirmou seu acerto com o Galo na última semana. Segundo o repórter Bruno Rafael, da CBN, outro jogador que negocia com o Alvinegro para a próxima temporada é o meia Anderson Pinto, que estava no Sport-PB.

O Treze está no Grupo A do Campeonato Paraibano 2020, ao lado de Atlético de Cajazeiras, Botafogo-PB, Perilima e Sport Lagoa Seca, mas vai enfrentar na primeira fase apenas os times da Chave B: Campinense, CSP, São Paulo Crystal, Nacional de Patos e Sousa.

Além disso, na próxima temporada, o Galo disputa nova,ente a Série C do Brasileiro.