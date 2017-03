TAÇA RIO

Vizeu marca no fim e Flamengo vence o Resende em Volta Redonda

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Com um gol marcado por Felipe Vizeu nos acréscimos, o Flamengo derrotou o Resende por 1 a 0, em partida disputada na noite deste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela segunda rodada da Taça Rio. A vitória fez a equipe rubro-negra assumir a liderança do Grupo B com seis pontos ganhos, enquanto o Resende é o terceiro colocado do Grupo C.

A exemplo do que aconteceu diante da Portuguesa, na rodada inicial, o técnico Zé Ricardo escalou uma equipe reserva. O time dominou a maior parte do jogo, mas encontrou grande dificuldades em colocar a bola nas redes, o que só aconteceu no final da partida. O Resende montou um esquema defensivo eficiente, mas acabou sofrendo o gol em falha do goleiro Arthur que tinha salvado o time com grandes defesas, durante o jogo.

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Bangu, no Raulino de Oliveira. O Resende vai encarar o Macaé, em Bacaxá.