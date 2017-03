VINGANÇA

Vitória reecontra Botafogo-PB de olho na vaga para as quartas de final

foto: Botafogo/Divulgação

O Botafogo-PB foi o responsável por interromper a série de jogos com triunfos do Vitória no início da temporada, ao vencer o Leão por 4 x 2 em João Pessoa, dia 5 de fevereiro, pela segunda rodada da fase de classificação da Copa do Nordeste.

Neste domingo (12), o time rubro-negro, que retomou o rumo dos triunfos depois daquele jogo (são 9 jogos sem derrota), reencontra o adversário paraibano no Estádio do Barradão, às 19h, pela rodada de volta da competição nordestina.

Para o Vitória, mais um triunfo significa consolidar a liderança do Grupo 5 e pavimentar o caminho da classificação às quartas de final da Copa do Nordeste. Os jogadores evitam falar em vingança:

“Temos um objetivo, a classificação, e somente com uma vitória encaminhamos a vaga nas quartas. Por isso, entraremos focados para vencer”, disse Kieza, goleador rubro-negro no ano com 7 gols, dois deles na Copa do Nordeste e cinco no Baiano.

O primeiro colocado de cada grupo e os três melhores na segunda posição, independente de grupo, se classificam para as quartas de final.

O técnico Argel Fucks ganhou um problema inesperado. Paulinho voltou machucado no tornozelo do jogo contra o Vasco, quinta-feira, pela Copa do Brasil, em São Januário. O atacante foi vetado após ser examinado pelo médico Wilson Vasconcelos Filho.

Sob chuva, o Vitória realizou um treino tático na tarde deste sábado, no campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura, e Argel relacionou 22 jogadores para a partida. A escalação será confirmada no vestiário.