Vitória garante retorno à Série A do Brasileirão após cinco anos

O Vitória está de volta à Série A do Brasileirão depois de uma ausência de cinco anos. Garantiu vaga na disputa do ano que vem ao derrotar neste domingo (12) o Novorizontino por 2 a 1, fora de casa, pela 36ª rodada da competição.

Com 69 pontos, o Vitória está também muito próximo de ser o campeão da Série B. Basta empatar um dos dois jogos restantes (Sport, em casa, e Chapecoense, fora) ou que o Criciúma não vença suas três partidas restantes.

Já nessa terça (14), o Criciúma enfrentará o Guarani em Campinas. Se a equipe catarinense não derrotar o time paulista, o Vitória será beneficiado e conquistará o título.

A campanha do Vitória na Série B de 2023 tem sido brilhante, com 21 vitórias em 36 jogos. O artilheiro do time na competição é o veterano Vagner Love, com 11 gols, apenas dois atrás do principal goleador do campeonato: Gustavo Coutinho, do Atlético-GO.

* Com CBF