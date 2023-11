Vitória conquista título antecipado do Brasileirão Série B

Com duas rodadas de antecedência, o Vitória sagrou-se campeão do Brasileirão Série B Betano de 2023. O primeiro título nacional do clube de 124 anos foi confirmado na noite desta terça-feira (14), com o empate entre o Guarani e o Criciúma-SC por 1 a 1, em Campinas.

A equipe catarinense era a única que podia alcançar o Vitória na tabela. Agora, nenhum clube tem como chegar aos 69 pontos obtidos pelos campeões ao longo de 36 jogos – com 21 vitórias ao todo. Com o empate, o time catarinense ficou em segundo lugar, com 61 pontos.

“Parabéns ao Vitória pela conquista do título do Brasileirão Série B Betano 2023. Gostaria de cumprimentar os atletas, funcionários, dirigentes e a imensa torcida do Vitória pela excelente campanha do clube neste ano, que foi coroada com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 no final da semana passada e agora com o título”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“Neste momento de comemoração, gostaria de elogiar o trabalho do presidente Fábio Mota, que foi incansável na missão de colocar o Rubro-Negro novamente entre os grandes do futebol brasileiro. Com muita seriedade e transparência, o presidente soube escolher os seus pares de diretoria e imprimiu uma administração de excelência, que acumula dois acessos seguidos. Mais uma vez, parabéns a todos os Rubro-Negros”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

A festa na capital baiana promete ser intensa nos próximos dias. Já foi assim na segunda-feira (13), quando milhares de torcedores recepcionaram o time no Aeroporto Internacional de Salvador, a fim de comemorar o acesso à Série A, assegurado com a vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, no domingo (12), de virada, em Novo Horizonte (SP).

Foi o segundo acesso consecutivo do Leão. Em 2022, já havia conseguido a classificação da Série C para a Série B.

Esta é a segunda vez também que o Vitória encaminha dois acessos em sequência. Em 2006, terminou a Série C como vice-campeão e migrou para a B. E em 2007, obteve sua vaga para a Série A ao concluir a Segunda Divisão em quarto lugar.

Presidido por Fábio Mota, o Vitória volta à Série A depois de cinco anos de ausência e com o ineditismo de um título do Brasileirão.

O clube contratou o técnico Léo Condé em fevereiro deste ano e o time deu uma guinada com ele na Série B, mantendo-se na liderança da competição na maioria das rodadas.

“Trata-se de uma competição difícil, mas com a união de atletas, comissão técnica, direção e, principalmente, dos torcedores, nós conseguimos nossos objetivos. Está sendo uma satisfação enorme”, disse Léo Condé.

Além de um ataque eficiente, que tem como destaque Léo Gamalho, artilheiro da equipe com 10 gols, o Vitória sobressai na Série B por ter uma defesa consistente e um forte espírito de coletividade.

* Ascom/CBF