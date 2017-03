NORDESTÃO

Vitória-BA desperdiça dois pênaltis, mas vence e elimina o Botafogo-PB

Em um jogo fraco, o Botafogo-PB perdeu para o Vitória-BA por 1 a 0 no estádio Barradão, em Salvador, pela quinta rodada do Grupo E da Copa do Nordeste de 2017.

Com a derrota, o Belo está fora da Copa do Nordeste mais uma vez. Na próxima rodada, o clube cumpre tabela contra o América de Natal, também já eliminado. A próxima partida do clube da estrela vermelha será na quarta-feira (15), contra o CSP, pelo Paraibano, no Almeidão.

O time rubro negro ainda perdeu dois pênaltis. Logo aos 5 minutos o Botafogo-PB cometeu pênalti. Depois de cobrança de escanteio, Wanderson pisou no tornozelo de Pineda e o árbitro marcou. Na cobrança, André Lima foi para a bola e tocou no canto esquerdo de Michel Alves, que foi certo na bola e defendeu a cobrança.

foto: divulgação/Vitória

A primeira chegada do Belo veio aos 11 minutos. Sapé encontrou Lito na direita. Ele invadiu a área e cruzou para Rafael Oliveira, que chegou de carrinho e por pouco não conseguiu empurrar para o gol. O time baiano conseguiu abrir o placar em cobrança de escanteio. Aos 16 minutos, o jogador do Vitória desviou de cabeça e sobrou para Alan Costa, que chutou de pé direito e mandou a bola para o fundo do gol de Michel Alves.

O Rubro negro se retraiu, mas com uma formação defensiva, o Belo não conseguia criar perigo. E aos 45 minutos o árbitro marcou pênalti inexistente de Lito em Pineda. Na cobrança, Patric mandou no travessão. A bola quicou fora do gol e Plínio afastou o perigo. O segundo tempo foi um calvário para as duas equipes.

O Vitória, satisfeito com o resultado favorável, não queria se expor. O Botafogo-PB, aparentemente contente com a derrota magra, também não criava nada e nem pressionava. Depois do intervalo, a única chance de gol aconteceu aos 45 minutos, em um chute de fora da área de Patric, que Michel Alves mandou para escanteio.

Ficha Técnica