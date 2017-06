RODADA

Vila Nova assume liderança da Série B com ajuda de rival

foto: divulgação

O Campeonato Brasileiro da Série B tem um novo líder depois da realização dos quatro jogos na noite desta sexta-feira. Contando com uma ajudinha do rival Goiás, que venceu o Paysandu, o Vila Nova assumiu a ponta depois de ganhar do América-MG.

Em uma partida que ficou paralisada no intervalo por mais de 40 minutos devido a falta de energia no Serra Dourada, o Vila Nova mostrou muita raça para vencer o América-MG, por 2 a 0, mesmo jogando com um a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo.

Com gols de Alípio e Geovane, o Tigre chegou aos mesmos 11 pontos do Juventude, mas está na liderança por causa do saldo de gols (4 contra 3). O Ju entra em campo apenas no sábado. Enquanto isso, o Coelho estacionou nos oito e é o 12º colocado, podendo perder posições no complemento da rodada.

BOBEADA

A liderança do Vila Nova veio com uma “mãozinha” do rival Goiás. Mesmo jogando no Mangueirão, o Verdão contou com um gol isolado de Aylon para vencer o Paysandu, por 1 a 0. O Papão tem dez pontos e poderia assumir a ponta, mas acabou caindo para o terceiro lugar.

Por outro lado, o Goiás se distanciou da zona de rebaixamento e subiu para o 11º lugar, com os mesmos oito pontos do Londrina, que surpreendeu a todos ao ganhar do Santa Cruz, por 3 a 1, em pleno Arruda. O LEC é o décimo colocado. Já o Tricolor, com nove pontos, está em quinto lugar.

Na primeira sob o comando Luis Carlos Winck, o Criciúma encerrou o jejum de vitórias e ganhou do CRB, por 1 a 0, no Heriberto Hülse. Mesmo assim, o Tigre segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, enquanto o Galo da Pajuçara tem sete, em 14º lugar.