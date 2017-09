GP DE CINGAPURA

Vettel abandona na primeira volta, Hamilton vence e amplia vantagem

Foto: Steven Tee/LAT Images

Na manhã deste domingo foi realizado o Grande Prêmio de Cingapura, 14ª etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1. Após largar na quinta colocação, Lewis Hamilton fez uma corrida sem erros e liderou praticamente de ponta a ponta, aumentando ainda mais sua vantagem na liderança do Mundial.

A segunda colocação ficou com Daniel Ricciardo, da Red Bull, que não conseguiu pressionar o britânico pela liderança da prova. Completou o pódio o outro piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, que fez uma corrida tranquila. Já Felipe Massa seguiu vendo a Williams com baixo rendimento em Marina Bay. Assim, o brasileiro foi apenas o 11º.

Na largada, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Max Verstappen se envolveram em um acidente e os três acabaram abandonando a prova. Melhor para Lewis, que assumiu a ponta logo depois de o alemão deixar a pista. Com o resultado, Hamilton aparece com 263 pontos, 28 a mais do que Vettel.

A próxima corrida da temporada de 2017 da Fórmula 1 acontece no dia 1º de outubro, na Malásia. Restam apenas seis GPs para o término do atual campeonato.

Confira abaixo a classificação do GP de Cingapura.

1: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

3: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4: Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso)

5: Sergio Pérez (MEX/Force India)

6: Jolyon Palmer (GBR/Renault)

7: Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren)

8: Lance Stroll (CAN/Williams)

9: Romain Grosjean (FRA/Haas)

10: Esteban Ocon (FRA/Force India)

11: Felipe Massa (BRA/Williams)

12: Pascal Wehrlein (ALE/Sauber)

Não completaram

Fernando Alonso (ESP/McLaren)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

Marcus Ericsson (SUE/Sauber)

Nico Hulkenberg (ALE/Renault)

Kevin Magnussen (DIN/Haas)