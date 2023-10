Verstappen vence GP do México que teve até carro em chamas

Max Verstappen “voou” na largada e venceu o GP do México de Fórmula 1, neste domingo (29), no circuito Hermanos Rodríguez. A corrida ficou marcada por batidas fortes e até carro pegando fogo.

Lewis Hamilton superou a dupla da Ferrari e ficou em segundo, com Charles Leclerc completando o pódio. Carlos Sainz foi P4 e Lando Norris, P5 — terminando como “piloto do dia” após largar em 17º.

É a 16ª vitória do tricampeão mundial da Red Bull na temporada, estabelecendo um novo recorde e superando os 15 triunfos do ano passado. Ele é agora o quarto maior vencedor da F1, empatado com Alain Prost. Verstappen saiu em terceiro, assumiu a ponta na largada e passeou na liderança.

Ídolo mexicano, Carlos Pérez abandonou antes da primeira curva. O piloto da casa tentou ultrapassar Leclerc, bateu no piloto da Ferrari e acabou levando a pior. Assim, viu Hamilton diminuir para apenas 20 pontos a diferença na briga pelo vice-campeonato.

Na volta 33, Magnussen bateu forte no muro e o carro da Haas pegou fogo. A bandeira vermelha foi acionada, a corrida ficou parada e precisou de relargada.

A próxima parada da F1 é no GP do Brasil. A corrida no autódromo de Interlagos está marcada para o próximo domingo (5), às 14h (de Brasília).

Verstappen ‘voa’, e Perez abandona

Verstappen fez uma largada espetacular e saltou da terceira para a primeira posição. O tricampeão mundial da Red Bull se meteu no meio das Ferraris e deixou Leclerc e Sainz comendo poeira.

Piloto da casa, o mexicano Perez abandonou na primeira curva. Ele tentou aproveitar o vácuo de Verstappen e passar Leclerc, mas bateu no pneu do piloto da Ferrari e precisou deixar a corrida.

Apesar da batida, Leclerc segurou o carro na pista e conseguiu se manter em segundo. Como resultado, o safety car virtual foi acionado para limpeza da pista.

Com Perez fora, Ricciardo e Hamilton protagonizaram uma briga particular pela quarta posição. Na 11ª volta, o piloto da Mercedes abriu a asa móvel e enfim passou.

Carro em chamas e bandeira vermelha

Na volta 33, Magnussen perdeu o controle na zebra, bateu forte e o carro da Haas pegou fogo. Segundo a equipe, o piloto passa bem, mas ainda está sob observação.

O safety car entrou na pista e a bandeira vermelha foi acionada. Com isso, os carros pararam nos boxes e as equipes aproveitaram para fazer pequenas mudanças e reparos.

Com boa vantagem na liderança, Verstappen reclamou da interrupção. “Bandeira vermelha para quê? Eu vi um pouco de fogo no carro, mas já estavam liberando”, disse no rádio o piloto do Red Bull.

Hamilton passa Leclerc após a relargada

Entre os cinco primeiros, Hamilton foi o único a voltar para a pista com pneus médios. A Red Bull e a Ferrari optaram pelos compostos duros.

Verstappen relargou bem, enquanto Leclerc segurava os ataques de Hamilton. O inglês chegou a emparelhar na primeira curva, mas o monegasco fechou a porta e resistiu bem para manter a segunda posição.

Na volta 39, porém, Hamilton passou Leclerc com ajuda da asa móvel e assumiu o segundo lugar. Logo atrás, em mais um duelo Ferrari x Mercedes, Sainz levou a melhor sobre Russell pela quarta posição.

No final, Norris ainda passou Russell e conquistou a quinta posição após largar em 17º. Assim como na semana passada, nos EUA, o jovem britânico foi escolhido “piloto do dia”.

