Veja quem se deu bem no duelo dos Atléticos no Mineirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Athletico Paranaense venceu o Atlético Mineiro na tarde deste domingo (24) por 1 a 0 no Mineirão. Vitinho fez o único gol do time visitante na partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019.

Com o resultado, o Furacão segue na quinta colocação do Brasileirão, com 56 pontos, três a mais que o São Paulo, que ainda entra em campo nesta rodada. O Galo, por outro lado, é o 13º do torneio, com 41. O time de Vagner Mancini tem sete pontos de vantagem para o Fluminense, primeiro da zona de rebaixamento. Porém, os cariocas ainda entram em campo nesta rodada.

O Atlético-MG contou com jogadas pelos lados do campo, principalmente com Patric e Marquinhos, para chegar ao ataque. No entanto, os lances nos flancos não foram os únicos do time de Belo Horizonte. Juan Cazares, com bons passes na direção dos homens de frente, também criou ótimas oportunidades. Com mais posse de bola, os comandados de Vagner Mancini foram melhor no jogo ocorrido no Mineirão. O problema da equipe foi o excesso de gols desperdiçados.

O Athletico Paranaense não conseguiu repetir o seu jogo neste domingo, no Mineirão. Os comandados de Eduardo Barros se fecharam no campo de defesa e saíram por meio de contra-ataques. O problema é que os responsáveis pela criação – Thonny Anderson, Nikão e Vitinho – não estavam em uma tarde inspirada. O trio foi presa fácil para a marcação do Galo e pouco acrescentou.

Franco Di Santo e Patric tiveram gols anulados por impedimento. O argentino deixou a sua marca ainda no primeiro tempo. No entanto, estava em posição irregular no lance. Ele recebeu passe de Luan para marcar. O mesmo aconteceu com o lateral direito na etapa final.

Patric foi lançado por Iago Maidana. Porém, estava ligeiramente à frente do penúltimo marcador. Os dois lances foram anulados corretamente pela arbitragem.

Vitinho decidiu o jogo para o Athletico Paranaense aos 41 minutos do segundo tempo. Revelado pelas divisões de base da equipe de Curitiba, o meia-atacante fez apenas o seu segundo gol no time principal do Furacão em 2019. Ele havia marcado também na décima rodada do Brasileiro, diante do Internacional.

ATLÉTICO-MG

Cleiton; Patric, Iago Maidana, Leonardo Silva e Fábio Santos; Zé Welison, Marquinhos, Luan (Vinícius), Cazares (Bruninho) e Rómulo Otero (Geuvânio); Franco Di Santo.

Técnico: Vagner Mancini.

ATHLETICO-PR

Santos; Madson, Pedro Henrique (Robson Bambu), Léo Pereira e Abner Vinícius; Wellington, Bruno Guimarães (Erick) e Thonny Anderson; Nikão, Vitinho e Marco Ruben (Braian Romero).

Técnico: Eduardo Barros.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x ATHLETICO-PR

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho (Fifa/SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartão amarelo: Rómulo Otero, Zé Welison (Atlético-MG) Thonny Anderson, Braian Romero (Athletico-PR)

Gol: Vitinho (ATH), aos 41 minutos do segundo tempo.