Veja o que assistir de esportes nesta quarta-feira nas emissoras de TV

GLOBO

13h00 Globo Esporte

REDE TV!

19h00 Papo de Bola

GAZETA

18h00 Gazeta Esportiva

BAND

11h00 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto – Debate

13h00 Os Donos da Bola

22h30 NBA 2019/20: New Orleans x Phoenix – Ao Vivo

01h30 Que Fim Levou? – Boletim

ESPN

05h00 Futebol No Mundo

06h00 Athletic Bilbao x Granada

08h00 Linha de Passe: Mesa-redonda

09h00 Sportscenter – Ao Vivo

12h00 Bate-Bola Debate – Ao Vivo

14h00 Futebol no Mundo – Ao Vivo

15h00 Sportscenter – Ao Vivo

17h05 Arsenal x Brighton – Ao Vivo

19h15 Futebol na Veia – Ao Vivo

21h15 Sportscenter – Ao Vivo

22h00 Linha de Passe: Mesa-redonda – Ao Vivo

23h00 Sportscenter – Ao Vivo

00h00 Linha de Passe: Mesa-redonda

01h00 ESPN Filmes: 30 For 30 Shorts: Mack Wrestles

01h30 Porto x Paços de Ferreira

03h30 Sportscenter

04h30 Chelsea x West Ham

SPORTV

05h15 Grande Círculo

06h45 Baú do Esporte

07h15 Troca de Passes

08h45 SporTV News – Ao Vivo

09h45 Redação SporTV – Ao Vivo

12h00 Acabou a Brincadeira – Ao Vivo

12h45 Seleção SporTV – Ao Vivo

15h50 Pré-jogo – Ao Vivo

16h00 Supercopa de Futebol Sub-17: Flamengo x Palmeiras – Ao Vivo

18h00 Tá na Área – Ao Vivo

19h00 Pré-jogo – Ao Vivo

20h00 Flamengo X Avaí – Ao Vivo

22h00 Troca de Passes – Ao Vivo

00h00 Baú do Esporte

00h15 Giro da Rodada

01h15 VT – Grêmio x Cruzeiro

02h15 VT – Flamengo x Avaí

03h15 VT – Atlético-MG x Botafogo

04h15 Giro da Rodada

FOX SPORTS

06h00 Show do Campeonato Alemão

07h00 Show da Liga Europa

08h00 Central Fox Noite

08h45 Bom Dia Fox – Ao Vivo

11h15 Central Fox Manhã – Ao Vivo

12h10 Giro Fox – Ao Vivo

12h45 Fox Sports Rádio – Ao Vivo

15h30 Tarde Redonda – Ao Vivo

17h30 Expediente Futebol – Ao Vivo

20h00 Central Fox – Ao Vivo

21h00 Debate Final – Ao Vivo

23h00 Central Fox Noite – Ao Vivo

00h00 VT – Alavés x Real Madrid

01h45 VT – Boca Juniors x Argentino Juniors

03h30 WGP Kickboxing 60