Veja desempenho dos favoritos do Brasileirão após Data Fifa

O Campeonato Brasileiro de 2023 faz a última das pausas de Data Fifa nesta semana. O UOL separou o desempenho dos seis candidatos ao título após as últimas três Datas Fifa deste ano – houve uma primeira pausa na temporada, mas os clubes ainda não jogavam o Brasileiro. O melhor aproveitamento é do Red Bull Bragantino.

PAUSA: BOM PARA QUEM?

O levantamento inclui os quatro primeiros jogos de cada time após cada Data Fifa, totalizando 12 partidas, que não englobam apenas o Brasileiro, mas também duelos eliminatórios, como Libertadores e Copa do Brasil. Os times receberam três pontos por vitória e um ponto por empate, incluindo partidas de mata-mata.

O Red Bull Bragantino venceu dez das 12 partidas e cravou um índice de mais de 86% de aproveitamento.

Palmeiras e Flamengo têm os piores desempenhos pós-Data Fifa, com menos de 50% de aproveitamento.

Botafogo, Grêmio e Atlético-MG completam a lista com 50% ou mais de aproveitamento nos duelos no panorama em questão.

PALMEIRAS – 17 pontos, 47,2% de aproveitamento

Depois da Data Fifa de junho:

Derrota vs Bahia (21/06)

Derrota vs Botafogo (25/06)

Vitória vs Bolívar (29/06) – Libertadores

Empate vs Athletico-PR (02/07)

Depois da Data Fifa de setembro:

Vitória vs Goiás (15/09)

Derrota vs Grêmio (21/09)

Empate vs Boca Juniors (28/09) – Libertadores

Derrota vs Red Bull Bragantino (01/10)

Depois da Data Fifa de outubro:

Derrota vs Atlético-MG (19/10)

Vitória vs Coritiba (22/10)

Vitória vs São Paulo (25/10)

Vitória vs Bahia (28/10)

BOTAFOGO – 18 pontos, 50% de aproveitamento

Depois da Data Fifa de junho:

Vitória vs Cuiabá (22/06)

Vitória vs Palmeiras (25/06)

Empate vs Magallanes (29/06) – Sul-Americana

Vitória vs Vasco (02/07)

Depois da Data Fifa de setembro:

Derrota vs Atlético-MG (16/09)

Derrota vs Corinthians (22/09)

Empate vs Goiás (02/10)

Vitória vs Fluminense (08/10)

Depois da Data Fifa de outubro:

Vitória vs América-MG (18/10)

Empate vs Athletico-PR (22/10)

Derrota vs Cuiabá (29/10)

Derrota vs Palmeiras (01/11)

GRÊMIO – 21 pontos, 58,3% de aproveitamento

Depois da Data Fifa de junho:

Vitória vs América-MG (22/06)

Vitória vs Coritiba (25/06)

Vitória vs Bahia (01/07)

Empate vs Bahia (04/07) – Copa do Brasil

Depois da Data Fifa de setembro:

Derrota vs Red Bull Bragantino (14/09)

Empate vs Corinthians (18/09)

Vitória vs Palmeiras (21/09)

Empate vs Fortaleza (30/09)

Depois da Data Fifa de outubro:

Derrota vs Athletico-PR (18/10)

Derrota vs São Paulo (21/10)

Vitória vs Flamengo (25/10)

Vitória vs América-MG (28/10)

RED BULL BRAGANTINO – 31 pontos, 86,1% de aproveitamento

Depois da Data Fifa de junho:

Vitória vs Flamengo (22/06)

Vitória vs Goiás (25/06)

Vitória vs Tacuary (28/06) – Sul-Americana

Vitória vs Corinthians (02/07)

Depois da Data Fifa de setembro:

Vitória vs Grêmio (14/09)

Vitória vs América-MG (19/09)

Vitória vs Palmeiras (01/10)

Empate vs Athletico-PR (08/10)

Depois da Data Fifa de outubro:

Vitória vs Santos (19/10)

Vitória vs Fluminense (22/10)

Derrota vs Atlético-MG (25/10)

Vitória vs Goiás (02/11)

ATLÉTICO-MG – 21 pontos, 58,3% de aproveitamento

Depois da Data Fifa de junho:

Empate vs Fluminense (21/06)

Derrota vs Fortaleza (24/06)

Empate vs Libertad (27/06) – Libertadores

Empate vs América-MG (02/07)

Depois da Data Fifa de setembro:

Vitória vs Botafogo (16/09)

Vitória vs Cuiabá (23/09)

Vitória vs Inter (30/09)

Derrota vs Coritiba (08/10)

Depois da Data Fifa de outubro:

Vitória vs Palmeiras (19/10)

Derrota vs Cruzeiro (22/10)

Vitória vs Red Bull Bragantino (25/10)

Vitória vs Fluminense (28/10)

FLAMENGO – 17 pontos, 47,2% de aproveitamento

Depois da Data Fifa de junho:

Derrota vs Red Bull Bragantino (22/06)

Vitória vs Santos (25/06)

Vitória vs Aucas (28/06) – Libertadores

Vitória vs Fortaleza (01/07)

Depois da Data Fifa de setembro:

Derrota vs Athletico-PR (13/09)

Derrota vs São Paulo (17/09) – Copa do Brasil

Empate vs Goiás (20/09)

Empate vs São Paulo (24/09) – Copa do Brasil

Depois da Data Fifa de outubro:

Vitória vs Cruzeiro (19/10)

Vitória vs Vasco (22/10)

Derrota vs Grêmio (25/10)

Derrota vs Santos (01/11)

*A situação dos líderes do Brasileiro

1°: Palmeiras – 62 pontos em 34 jogos (próximo adversário: Fortaleza)

2°: Botafogo – 60 pontos em 33 jogos (próximo adversário: Fortaleza)

3°: Grêmio – 59 pontos em 34 jogos (próximo adversário: Atlético-MG)

4°:Red Bull Bragantino – 59 pontos em 33 jogos (próximo adversário: Flamengo)

5°: Atlético-MG – 57 pontos em 34 jogos (próximo adversário: Grêmio)

6°: Flamengo – 57 pontos em 33 jogos (próximo adversário: Red Bull Bragantino)

* BRUNO MADRID E NICHOLAS ORNELAS BARBOSA (SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)