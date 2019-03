Veja como estão as brigas por classificação e contra a degola no Paraibano 2019

A nona rodada do Campeonato Paraibano de 2019 começa nesta quarta-feira (13) e muita coisa pode ser decidida.

Até então, com duas rodadas de antecedência, somente Campinense (17) e Atlético de Cajazeiras (16), líder e segundo colocado do Grupo B, definiram suas situações: estão classificados para as semifinais. Ambos não podem ser alcançados por Esporte de Patos (9), Perilima (9) e CSP (7), que agora brigam para não cair.

Já no Grupo A, o Botafogo-PB, que está na primeira colocação, com 18 pontos, só fica de fora da próxima fase se acontecer um desastre nos próximos jogos.

A briga mesmo é pela segunda posição, entre Sousa (13) e Nacional de Patos (12), além do Treze (7), correndo por fora..

Na briga pela degola, o Galo segue tentando se afastar do Serrano (5).

Grupo A

Duas brigas vão agitar as próximas rodadas. Uma delas será entre Nacional de Patos e Sousa, que disputam a vice-liderança, atrás do Botafogo-PB. O Sousa tem 13 pontos e perdeu a invencibilidade na última rodada, para o Esporte.

Já o Nacional está com um ponto a menos, porém tem a vantagem de jogar os dois últimos compromissos em casa, visto que a última rodada guarda as emoções do clássico da Morada do Sol.

O Botafogo-PB ainda não está matematicamente classificado. Só uma tragédia para tirar o Alvinegro da Estrela Vermelha da próxima fase do torneio. Mesmo perdendo as duas partidas, o Belo ainda depende do saldo de gols do Nacional de Patos, que atualmente está em -1 enquanto o do Botafogo-PB é de 9.

O Treze ainda tem chances remotas de classificação, mas para isso acontecer, depende de uma combinação de resultados. Além de vencer as duas partidas, necessita que o Sousa perca as duas e que o Nacional não faça mais do que um ponto nas próximas rodadas. A real situação do Galo é, de fato, escapar do rebaixamento.

Junto com o Grêmio Serrano na briga para não cair, o Treze depende apenas de si. Na melhor das opções, duas vitórias garantiriam o Galo da Borborema na primeira divisão do Campeonato Paraibano.

Em caso contrário, resta o Treze torcer contra o Serrano nos dois jogos que restam. O Treze enfrenta a Perilima na nona rodada e na última partida, o Clássico dos Maiorais, contra o Campinense, enquanto que o Serrano enfrenta o Esporte de Patos e em seguida a Desportiva Perilima.

Grupo B

Com os classificados já definidos, a chave do certame estadual guarda uma disputa interessante contra o rebaixamento para as próximas rodadas. Atlético de Cajazeiras e Campinense se garantiram nas semifinais do torneio e agora vão brigar apenas para saber quem vai ficar na liderança do grupo, enquanto que Perilima, Esporte de Patos e CSP lutam para escapar do rebaixamento.

Para as últimas partidas do campeonato, qualquer ponto é importante para as equipes que estão na zona da degola. O Esporte de Patos é o terceiro colocado do grupo, com nove pontos, logo em seguida, com a mesma pontuação, vem a Desportiva Perilima, levando a pior no número de vitórias, e na última posição está o CSP, com sete pontos na tabela.

Para seguir na elite do futebol paraibano, o Esporte necessita apenas de uma vitória, que pode ser já na próxima rodada, pois enfrenta o lanterna do Grupo A, Serrano, ou na última, no clássico diante do Nacional. Já a Desportiva Perilima precisa fazer mais que o Esporte, pois tem uma vitória a menos, ou seja, torcer para um tropeço da equipe de Patos e fazer seu papel dentro de campo. Enquanto isso, o Tigre precisa fazer seu papel em duas pedreiras contra o Sousa fora de casa e depois contra o Botafogo-PB e ainda torcer por tropeços de Esporte e Perilima.