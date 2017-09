BRASILEIRÃO

Vasco vence Grêmio na estreia de Zé Roberto e São Paulo vacila

foto: Divulgação/Vasco

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começou de forma eletrizante neste sábado, com grandes jogos e resultados importantes, tanto para quem briga na parte de cima, quanto para quem luta contra o rebaixamento.

Ex-comandante do Flamengo, Zé Ricardo estreou com o pé direito no Vasco. Em jogo que marcou o retorno do clube a São Januário – mesmo que sem torcida devido a punição – o Gigante da Colina bateu o vice-líder Grêmio, por 1 a 0, com gol do jovem Matheus Vidal. Em suma, a partida foi muito equilibrada, porém, os mandantes foram mais incisivos nas jogadas ofensivas.

O gol da vitória saiu aos 42 minutos, quando o maestro Nenê conduziu bem a bola pelo meio e passou para Ramon na esquerda.O lateral foi caprichoso e cruzou bem para dentro da área. A bola cruzou a área e encontrou Matheus Vital sozinho. O meia escorou bem a bola, antes de completar para o fundo das redes de Marcelo Grohe. Com o resultado, o Vasco entrou no G6, na 6ª posição, agora com 31 pontos. Enquanto o Grêmio segue em segundo, com os mesmos 43.

No Morumbi, o São Paulo abriu vantagem de dois gols, mas viu a Ponte Preta reagir e buscar o empate. No Rio, o Vasco foi cirúrgico e bateu o Grêmio, por 1 a 0. Em Minas Gerais, o Palmeiras voltou com um ponto importante, conquistado com dois jogadores a menos, diante do Atlético-MG.

Contudo, quem parece ter terminado o sábado feliz é o Corinthians, que só joga amanhã contra o Santos, na Vila Belmiro. Isso, devido a seu maior rival na busca pelo título, o Grêmio, ter perdido, tirando um pouco a pressão do time de Fábio Carille para o clássico deste domingo.

QUE BRECHA!

Atuando no Morumbi, diante de mais de 43 mil pessoas, o São Paulo decepcionou mais uma vez. Comandados mais uma vez pelo profeta Hernanes, que tem atuado bem – a despeito do restante do elenco Tricolor-, o time de Dorival Júnior abriu 2 a 0 no placar. Hernanes abriu o placar – ainda no primeiro tempo – para o São Paulo, em linda cobrança de falta. Estreante do dia, Bruno Alves ampliou de cabeça no começo do segundo tempo.

Contudo, a situação começou a complicar aos 18 minutos, quando Jucilei fez pênalti e foi expulso. Na cobrança, Danilo Barcellos diminuiu. Aos 30, Léo Gamalho igualou tudo, completando de cabeça boa cobrança de escanteio de Danilo. No fim, faltou capricho para Ponte Preta sair da capital com uma virada. Com o resultado, o São Paulo segue na 19ª posição, com 24 pontos, já a Macaca é a 13ª com 28.