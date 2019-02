Vasco vence, e Fluminense fica perto do rival Flamengo na semifinal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Em clássico disputado em Brasília, o Vasco venceu o Fluminense por 1 a 0, com gol de pênalti de Yago Pikachu, e assegurou a primeira colocação em seu grupo na Taça Guanabara, neste sábado (2).

Com o triunfo, o Cruz-maltino aguarda o seu rival na semifinal, que saírá de Bangu, Boavista ou Resende. O Flu, por sua vez, está perto o Flamengo pela frente no próximo fim de semana. O clássico só não será realizado em caso de derrota do Fla ante a Cabofriense, e vitória do Bangu contra o Resende.

Antes da semi do Estadual, as equipes têm de voltar suas atenções para as suas estreias na Copa do Brasil. Na terça-feira, o Flu encara em Teresina o River (PI), às 21h30. Um dia depois, o Vasco inicia a sua caminhada ante o Juazeirense, 21h30, em Juazeiro (BA).

A partida no Mané foi animada na etapa inicial. Com a cara de Fernando Diniz, o Flu fez um jogo de aproximação e foi um pouco mais organizado. O Vasco, por sua vez, apostou mais na mais velocidade para surpreender.

Apesar dos estilos diferentes, a partida na capital foi marcada pelo equilíbrio nos 45 minutos iniciais, com boas jogadas criadas de parte a parte. Com Bruno Silba, o Flu acertou o travessão em cabeçada. Já o Cruz-maltino quase chegou lá também em cabeçada de Pikachu.

Em jogada pela direita, Cáceres cruzou, a bola bateu na mão de Nathan Ribeiro e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Pikachu marcou e saiu para comemorar seu 30º gol com a camisa vascaína. O clássico seguiu muito movimentado e marcado por muita competição, mas o Vasco conseguiu manter a vantagem até o intervalo.

O jogo seguiu movimentado na capital federal, no segundo tempo, mas o Vasco teve competência para administrar a vantagem mínima construída no primeiro tempo do clássico.

Ao contrário das partidas anteriores, o Flu teve dificuldade para criar jogadas e penetrar na defesa rival, que conseguiu anular sem grandes dificuldades o trio formado por Everaldo, Luciano e Yony González. Em falata bem cobrada, Danilo Barcellos por pouco não ampliou. Aos 41, Luciano acertou o travessão e desperdicou a oportunidade mais cristalina tricolor durante todo o jogo.

Ficou nítido o cansaço de parte a parte e o ritmo do jogo, que era acelerado, caiu bastante. Os treinadores fizeram as mexidas possíveis, as equipes não baixaram a guarda, mas faltou gás na reta final. Em um jogo bem disputado em Brasília, venceu quem soube aproveitar a chance clara que teve.

VASCO

Fernando Miguel, Raúl Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul, Yago Pikachu (Yan Sasse), Thiago Galhardo (Andrey) e Marrony; Ribamar (Maxi López).

T.: Alberto Valentim

FLUMINENSE

Rodolfo; Ezequiel (Calazans), Nathan Ribeiro, Matheus Ferraz, Mascarenhas; Bruno Silva (Marcos Paulo), Caio Henrique, Daniel (Mateus Gonçalves); Yony, Luciano e Everaldo.

T.: Fernando Diniz

Árbitro: Carlos Eduardo Nunes Braga

Auxiliares: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Andrea Izaura Mafra Marcelino de Sá

Cartões amarelos: Yago Pikachu, Maxi (VAS); Bruno Silva, Everaldo, Luciano (FLU)

Gols: Pikachu (VAS), aos 25 minutos do primeiro tempo